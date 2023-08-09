BIST 7.412
DOLAR 26,97
EURO 29,59
ALTIN 1.670,79
HABER /  SPOR

UEFA ülke puanında sıralama yenilendi! Bir basamak daha yükseldik

UEFA ülke puanında sıralama yenilendi! Bir basamak daha yükseldik

UEFA ülke puanında sıralama yenilendi. Galatasaray'ın son galibiyetiyle birlikte Türkiye UEFA ülke puanında bir sıra daha yükseldi.

Abone ol

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi  Galatasaray,  Fenerbahçe,  Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor.

Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle birlikte Türkiye, bir basamak daha yükseldi. 

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.600
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.982
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000

11- TÜRKİYE: 28.600

12- İsviçre: 28.475
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk: Önemli bir galibiyet aldık, maç 5-0, 6-0 da olabilirdi
Okan Buruk: Önemli bir galibiyet aldık, maç 5-0, 6-0 da olabilirdi
Bakan Kacır, Togg'un sedan modeli için tarih verdi
Bakan Kacır, Togg'un sedan modeli için tarih verdi
Fransa'da senatörlerden, Macron'un Afrika politikalarına eleştiri
Fransa'da senatörlerden, Macron'un Afrika politikalarına eleştiri
Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen kaçakçılarla birlikte yakalandı
Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen kaçakçılarla birlikte yakalandı
Güney Afrika’da taksi şoförlerinin grevinde 5 kişi öldü
Güney Afrika’da taksi şoförlerinin grevinde 5 kişi öldü
Deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenlendi
Deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenlendi
Polonya'da kendisini eleştiren doktorun bilgilerini yayımlayan Sağlık Bakanı istifa etti
Polonya'da kendisini eleştiren doktorun bilgilerini yayımlayan Sağlık Bakanı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sahada ve masada güçlü olmak zorunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye sahada ve masada güçlü olmak zorunda
İtalya'da alkollü araç kullanımını engellemek için "ücretsiz taksi projesi" deneniyor
İtalya'da alkollü araç kullanımını engellemek için "ücretsiz taksi projesi" deneniyor
Avustralya, "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını tekrar kullanacak
Avustralya, "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını tekrar kullanacak
Pakistan, Hz. Muhammed'in ailesine ve sahabelere saygısızlığa cezaları ağırlaştırıyor
Pakistan, Hz. Muhammed'in ailesine ve sahabelere saygısızlığa cezaları ağırlaştırıyor
Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti
Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti