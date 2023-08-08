BIST 7.412
DOLAR 27,00
EURO 29,63
ALTIN 1.671,65
HABER /  DÜNYA

Pakistan, Hz. Muhammed'in ailesine ve sahabelere saygısızlığa cezaları ağırlaştırıyor

Pakistan, Hz. Muhammed'in ailesine ve sahabelere saygısızlığa cezaları ağırlaştırıyor

Pakistan'da Hz. Muhammed'in eşlerine, aile üyelerine ve sahabelere saygısızlığa yönelik cezaları ağırlaştıran bir yasa tasarısı Senato'da kabul edildi.

Abone ol

Senatör Muştak Ahmed Han, Hz. Muhammed’in eşlerine, aile üyelerine ve sahabelere saygısızlığa karşı cezaları ağırlaştıran tasarının Senato'da kabul edildiğini belirtti.

Han, yeni düzenlemenin söz konusu saygısızlığı yapanlara karşı tam bir cezalandırma olduğunu vurguladı.

Kabul edilen tasarı, Hz. Muhammed'in eşlerine, aile üyelerine ve sahabelere saygısızlık yapanlara en az 10 yıl hapis, ömür boyu hapis veya 3 bin 500 dolar arasında değişen cezalar içeriyor.

Daha önce bu tür suçları işleyenlere en fazla 3 yıl hapis cezası veriliyordu.

Öte yandan, Hz. Muhammed’e yönelik saygısızlığa karşı ölüm cezası değiştirilmedi.

Yasa tasarısı, Ocak 2023'te de Ulusal Meclis tarafından kabul edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Yusuf Yazıcı’ya yeni talip çıktı!
Yusuf Yazıcı’ya yeni talip çıktı!
İmran Han'a Pakistan'da 5 yıl siyasi yasak getirildi
İmran Han'a Pakistan'da 5 yıl siyasi yasak getirildi
Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı
Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı
Merih Demiral, Nottingham Forest'ın radarına takıldı
Merih Demiral, Nottingham Forest'ın radarına takıldı
Devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü
Devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü
Artvin'de çıkan yangında 2 ev hasar gördü
Artvin'de çıkan yangında 2 ev hasar gördü
Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan skandal 'gezi' açıklaması
Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan skandal 'gezi' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti
Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
CHP'nin Akbelen görüşme talebi Meclis'te reddedildi
CHP'nin Akbelen görüşme talebi Meclis'te reddedildi
Klimalı ortamlarda yaşayanlarda sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek
Klimalı ortamlarda yaşayanlarda sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek