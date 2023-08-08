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Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı

Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 41,4 azaldı

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 azalarak 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 43,4 milyar dolar) geriledi.

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaşta 1.5 yıldan fazla bir süre geride kaldı. Bu süreç binlerce insanın hayatına mal olurken, Avrupa yeni bir krizle karşı karşıya kaldı.

Ukrayna savaşı, Rusya'yı Batı'dan ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

Rus enerjisi ambargoya takıldı

Rus petrolü ve doğalgazı, Batılı ülkeler tarafından ambargoya uğratıldı.

Bu süreçte AB enerji kriziyle karşı karşıya kalırken Rusya ise ciddi bir maddi külfetin altına girdi.

Bazı batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğal gazı ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.

29 milyar dolar bütçe açığı gerçekleşti

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada federal bütçe açığının yılın ilk 7 ayında 2,8 trilyon ruble (yaklaşık 29 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Söz konusu dönemde, bütçe gelirlerinin 14,5 trilyon ruble olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bütçe giderlerinin ise 17,3 trilyon ruble seviyesine ulaştığının altı çizildi.

Düşüşün ana nedeni enerji

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,4 azalarak 4,2 trilyon rubleye düştüğü ifade edilirken düşüşün ana nedeni olarak, geçen yıla kıyasla enerji fiyatlarındaki yüksek baz etkisine işaret edildi.

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