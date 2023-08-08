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Samsun'da tartıştığı kişiyi boynundan bıçakladı!

Samsun'da tartıştığı kişiyi boynundan bıçakladı!

Samsun Atakum'da tartışan iki kişiden biri tartıştığı M.K.'yi boynundan bıçaklayıp kaçtı.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı M.K.'yi boynundan bıçaklayan B.K. kaçtı.
Bıçakla yaralanan M.K., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

B.K., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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