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Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

 ÇORUM'un Alaca ilçesinde 2 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

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Alaca'da 7 yaşında bir kız çocuğu ile 8 yaşında erkek çocuğu, M.K.'nin kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu söylemesi üzerine aileler polise başvurdu.

Şikayet üzerine bir süre polis ekiplerince yürütülen takip sonrası, zanlı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların da ifadelerine başvurdu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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