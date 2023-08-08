BIST 7.414
DOLAR 27,01
EURO 29,60
ALTIN 1.673,73
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de MİT destekli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu! 7 organizatör ve 162 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de MİT destekli büyük göçmen kaçakçılığı operasyonu! 7 organizatör ve 162 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde Jandarma ve MİT'in ortak çalışması ile gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör ve 162 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone ol

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 162 düzensiz göçmen ile 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yasa dışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan son iki takım belli oldu
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan son iki takım belli oldu
DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuç sorgulama ekranı
DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuç sorgulama ekranı
TBMM Genel Kurulu ikinci kez olağanüstü toplandı
TBMM Genel Kurulu ikinci kez olağanüstü toplandı
Devlet Bahçeli'den olağanüstü toplantı açıklaması
Devlet Bahçeli'den olağanüstü toplantı açıklaması
Antalya'da kaçak sigara operasyonu! 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Antalya'da kaçak sigara operasyonu! 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Servis ücretleri İstanbul kaç para oldu 2023 kilometre başı yeni ücret kaç lira?
Servis ücretleri İstanbul kaç para oldu 2023 kilometre başı yeni ücret kaç lira?
Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi
Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi
BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi MAGARSUS Hepsiburada Premium’un katkılarıyla 10 Ağustos’ta izleyiciyle buluşuyor
BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi MAGARSUS Hepsiburada Premium’un katkılarıyla 10 Ağustos’ta izleyiciyle buluşuyor
THY kabin memuru alım başvurusu 2023! Kabin memuru maaşları kaç para oldu?
THY kabin memuru alım başvurusu 2023! Kabin memuru maaşları kaç para oldu?
Büyükşehirden uyarı: "Dalga boyu 2 metreyi aşabilir"
Büyükşehirden uyarı: "Dalga boyu 2 metreyi aşabilir"
Masterchef Barbaros kiminle evlendi? Barbaros Yoloğlu karısı kimdir, adı ne?
Masterchef Barbaros kiminle evlendi? Barbaros Yoloğlu karısı kimdir, adı ne?
Kocaeli'de zincir marketin deposunda büyük yangın
Kocaeli'de zincir marketin deposunda büyük yangın