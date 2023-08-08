Antalya'da kaçak sigara operasyonu! 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli bir kişinin ikamet ettiği yere düzenlenen operasyonda 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Serik ilçesinde 1 şüphelinin temin ettiği kaçak sigaraları piyasaya süreceği bilgisi alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsın ikametinde yapılan aramada 515 karton da toplam 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.