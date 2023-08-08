Masterchef Barbaros Yoloğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Burger dükkanı nerede?

Masterchef 2023 All Star'ın kadrosuna giren isimlerden biri de 2020 sezonunda finale kalan isim Barbaros Yoloğlu oldu. Şimdiden finaldeyim diyen Barbaros Yoloğlu'nun hayatı da bu gelişme sonrası merak edildi. Peki kimdir Masterchef Barbaros Yoloğlu, aslen nereli, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu kiminle evlendi?

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Masterchef All Star kadrosuna giren Barbaros Yoloğlu şimşekleri üzerine çeken isim oldu. Sergen'in kırmızı takim kaptanı olarak seçtiği Barbaros Yoloğlu hayatı ile de merak edildi. Aslen Samsun Alaçam doğumlu olan Barbaros Yoloğlu, güreş ve birçok farklı spor dalı ile de uğraştı. 29 yaşında olan Barbaros Yoloğlu, şeflik ve gastronomi dersleri veriyor. Kendine ait Barbo Burger adında bir restoranı var.

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı, ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, çalışma hayatına devam etti.

2020 sezonunda Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros Yoloğlu, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu, 2023 temmuz ayında sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.