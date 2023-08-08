BIST 7.433
DOLAR 27,02
EURO 29,59
ALTIN 1.671,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İşin aslı şoke etti! Muğla'da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İşin aslı şoke etti! Muğla'da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi. Aynı hastanede görevli başka bir doktorun ifadesi her şeyi değiştirdi...

Abone ol

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Fatma Ç, cinsel istismar şikayetinde bulunan E.Ç'nin daha önce kendisine gelerek doktor U.S'den hoşlandığını ve doktorla görüşmek istediğini söylediği yönünde savcılığa ifade verdi.

Fatma Ç'nin istismar iddiasının iftira olduğu yönündeki ifadesinin ardından doktor U.S'nin avukatları, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.

İftira suçundan kamu davası açılacak

Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S'nin tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca kız çocuğu E.Ç. hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eyyam-ı bahur sıcakları onu alışkanlığından alıkoyamadı! 35 derece sıcakta yaptığı ile herkesi şok etti
Foto Galeri Eyyam-ı bahur sıcakları onu alışkanlığından alıkoyamadı! 35 derece sıcakta yaptığı ile herkesi şok etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
THY kabin memuru başvuru formu 2023, başvuru şartları neler?
THY kabin memuru başvuru formu 2023, başvuru şartları neler?
Belediye kararı duyurdu! Oto ve halı yıkama yasaklandı
Belediye kararı duyurdu! Oto ve halı yıkama yasaklandı
Ali Yerlikaya 'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz' dedi sayıyı açıkladı
Ali Yerlikaya 'Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz' dedi sayıyı açıkladı
Metrobüs aylık tam bilet ücreti zam geldi, 2023 kaç para oldu?
Metrobüs aylık tam bilet ücreti zam geldi, 2023 kaç para oldu?
Denizli'de eşini ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu
Denizli'de eşini ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu
Uzaklaştırma kararına uymayıp dini nikahlı eşini bıçakla tehdit etmişti! Sanık sözleriyle şok etti
Uzaklaştırma kararına uymayıp dini nikahlı eşini bıçakla tehdit etmişti! Sanık sözleriyle şok etti
Hastanelerde yeni dönem! Fahrettin Koca İçişleri ile yürütülen çalışmayı açıkladı
Hastanelerde yeni dönem! Fahrettin Koca İçişleri ile yürütülen çalışmayı açıkladı
Öğrenci metrobüs aylık akbil bilet fiyatları 2023 kaç para oldu?
Öğrenci metrobüs aylık akbil bilet fiyatları 2023 kaç para oldu?
Zeytinburnu'nda komşular kasa çalan hırsızları saksı fırlatarak yakaladı
Zeytinburnu'nda komşular kasa çalan hırsızları saksı fırlatarak yakaladı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar belli oldu
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar belli oldu
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da feci kaza! 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tekirdağ'da feci kaza! 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti