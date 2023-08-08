İşin aslı şoke etti! Muğla'da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi. Aynı hastanede görevli başka bir doktorun ifadesi her şeyi değiştirdi...Abone ol
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Fatma Ç, cinsel istismar şikayetinde bulunan E.Ç'nin daha önce kendisine gelerek doktor U.S'den hoşlandığını ve doktorla görüşmek istediğini söylediği yönünde savcılığa ifade verdi.
Fatma Ç'nin istismar iddiasının iftira olduğu yönündeki ifadesinin ardından doktor U.S'nin avukatları, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.
İftira suçundan kamu davası açılacak
Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S'nin tahliyesine karar verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca kız çocuğu E.Ç. hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı bildirildi.