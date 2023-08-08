Belediye kararı duyurdu! Oto ve halı yıkama yasaklandı

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için araç ve halı yıkamayı geçici olarak yasakladı. kurallara uymayanlar hakkında 1295 lira idari ceza uygulayacak.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklığa karşı tedbirler almaya devam ediyor.

DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos'ta iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararının ardından, 8-12 Ağustos'ta il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos'ta 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasakladı.

1295 lira idari ceza uygulayacak

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekiplerince, kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 1295 lira idari ceza uygulayacak.