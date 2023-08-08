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Tekirdağ'da feci kaza! 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci kaza! 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yol yapımı olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

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Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi önünde 3 Ağustos Perşembe günü yapımı süren yola giren 18 yaşındaki Batuhan Yakut, motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düşmüştü.

Genç sürücü sert şekilde kafasını yere çarparak ağır yaralanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan 18 yaşındaki sürücü Yakut, hayat mücadelesini kaybetti. Yakut’un cenazesi ikindi namazını müteakip Kapaklı Ulu Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedilecek.

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