Fatih Altaylı CHP'ye teklifi olay oldu: Yüzde 30'u geçin size...

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız" açıklamasının ardından takım elbisesine iddiaya girmeyi teklif etti.

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Seçim yenilgisinin ardından CHP'ye yakın gazetecilerin Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik eleştirileri devam ediyor.

Seçin sonrası ağır sözlerle Kılıçdaroğlu'nu hedef alan isimlerin başında gelen Altaylı, bu kez ortaya attığı iddia ile mevcut yönetimi bir kez daha tepki gösterdi.

CHP'deki son durumu ele aldığı bugünkü yazısında Altaylı, "Dediğine kendisi inandı mı bilmiyorum. Aslında doğru düzgün bir parti, doğru düzgün bir parti yönetimi ile bu mümkün. Ama bu CHP ile değil, bu CHP yönetimi ile değil. 12 kez mümkün olmadığını gördük, 13 kez de göreceğiz muhtemelen" yorumunu yaptı.

"Yüzde 30'u geçin size yüzde 35’i geçin tüm parti yönetimine birer takım elbise alacağım"

Öztrak'a iddiaya girmeyi öneren Altaylı, "Yüzde 30’u geçin size, yüzde 35’i geçin tüm parti yönetimine birer takım elbise alacağım. Peki siz yüzde 30’un altında kalırsanız hep birlikte istifa edecek misiniz! Var mısınız iddiaya. Yer mi! Yoksa yerel seçim hezimetinden sonra da 'Ayağa kalkacağız' palavralarına ve Türkiye’nin mahvedilmesinin suç ortağı olmaya devam devam mı edeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Altaylı, Öztrak'ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol yapıldığını yalanlamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabul etmesine da işaret ederek, "Genel Başkanı tarafından madara edilip, yalancı durumuna düşürülmesinin ardından, haftalardır ortalarda görünmeyince, 'utanma duygusu var' diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Yokmuş. Sadece o bizlerin 'unutma' özelliğimize güveniyor olmalı ki, üzerinden yeterince zaman geçti diye düşünüp dün yeniden ortaya çıktı" dedi.