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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam! Tam bilet kaç lira oldu metrobüs en uzun mesafe ücreti

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam! Tam bilet kaç lira oldu metrobüs en uzun mesafe ücreti

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Buna göre 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye yükseldi. Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

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İstanbul’da, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,5 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. 

İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy çokluğu ile kabul edildi. 

Metrobüs ücreti 22,25 TL oldu

Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye yükseldi. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye yükseldi.

Taksi açılış ücreti arttı

Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile indi-bindi 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 TL'ye yükseldi.

Minibüs ücretleri

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi. 

Okul servisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

İBB'den zam açıklaması 

İBB Genel Sekreteri Buğra Gökce, toplu taşımaya yapılan yüzde 51,5 oranındaki zamma ilişkin artan maliyetlere ve özellikle akaryakıt zamlarına dikkat çekerek, "Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir" dedi.

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