YKS tercih sonuçları açıklanıyor, ÖSYM YSK sonuçları nereden bakılır, saat kaçta açıklanır?

YKS tercih sonuçları 2023 hakkında gelecek son dakika haberler gündemde. Tercihler bu gece sona erecek gözler şimdi YKS tercih sonuçlarında. Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak. Bu noktada YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından soruluyor.

Abone ol

YKS tercih sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başlamış durumda. Üniversite yerleştirme tercihleri 8 Ağustos 2023 23.59'da sona erecek ve tercihte bulunan adaylar, ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusunu beklemeye başlayacak.

Üniversite kayıtları ÖSYM AIS üzerinden yapılırken, sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Bu noktada YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur? İşte, YKS tercih sonuçları hakkında detaylar

YKS tercihleri sona eriyor

27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercih işlemleri sona eriyor. Adaylar, listelerini ÖSYM sistemine son olarak 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar gönderilebilecek.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM bir bilgi paylaşmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2023 tarihinden sonra 1-2 hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS tercihleri yapma

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.''