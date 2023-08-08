Babasının öldürüp kaçtı! Kırşehir'de dehşet

KIRŞEHİR'den son gelen haber feci...Oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti. Şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

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İddiaya göre, Değirmenkaşı köyünde Barış A. (40) henüz bilinmeyen nedenle babası Duran A. (71) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Barış A, evde bulunan silahla babasına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Duran A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Duran A'nın cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Barış A. ise Değirmenkaşı köyü kırsalında jandarma ekiplerince yakalandı.