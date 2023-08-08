CHP genel merkezinde ibretlik manzara! Battal İlgezdi gördü anlattı Mehmet Metiner yazdı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi'nin "Seçim kayboldu, ben bir gün sonra genel merkeze gittim. Genel başkan tek başına oturuyordu hayat böyledir, kaybedenin yüzü soğuk olur." sözlerini değerlendirdi.

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Seçim yenilgisinin ardından suların durulmadığı CHP'de Kılıçdaroğlu hedef tahtasında. Seçim öncesi baştacı edilen Kılıçdaroğlu, seçim sonrası en yakınındaki isimlerin sırtını dönmesiyle zor günler yaşıyor.

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı 6.Olağan Kongresi'nde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nun dramını anlattığı manzara gündem oldu.

"Genel başkan tek başına oturuyordu"

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, CHP'de değişim çağrıları yapanlara tepki gösteren İlgezdi'nin "Seçim kayboldu, ben bir gün sonra genel merkeze gittim. Genel başkan tek başına oturuyordu hayat böyledir, kaybedenin yüzü soğuk olur." sözlerini bugünkü yazısında değerlendirdi.

"Övgüler yaltaklanmaya dönüşürdü"

İlgezdi’nin gördüklerinin siyasetle ilgilenen herkesin ibretle ders alması gereken cümle olduğunu yazan Metiner, "Tersini düşünün bir an için. Kemal Bey kazanmış olsaydı Genel Merkez mahşer yerine dönmez miydi? Kemal Bey’e ulaşmak imkânsız hale gelirdi. Herkes ne kadar yakın olduğunu göstermeye çalışırdı. Övgü dolu sözler havada uçuşurdu. Övgüler yaltaklanmaya dönüşürdü. Kemal Bey’in ne büyük bir siyasi lider olduğu, ‘İkinci Kemal’ olarak Cumhuriyet’i tekrar tüm kazanımlarıyla yerli yerine oturtacağı söylenip durulurdu. Galibiyette kendilerinin asıl pay sahibi olduğunu söyleyip dururdu o birileri. Başta İmamoğlu olmak üzere Mansur Yavaş ve ittifakın diğer parti başkanları sıraya girerlerdi." ifadelerine yer verdi.

"İmamoğlu kaybettiğinde ona neler neler diyeceklerini tahmin etmek hiç de zor değil"

Galibiyet-mağlubiyet denkleminde siyasi hayatın nasıl bir değişime dönüşebildiğine dikkat çeken yazar, "Bugün İmamoğlu deyip duranların, yarın İmamoğlu kaybettiğinde ona neler neler diyeceklerini tahmin etmek hiç de zor değil." yorumunda bulundu.