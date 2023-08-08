Erkin Koray kaç yaşında öldü, ölüm sebebi ne? Erkin Koray son hali nasıldı?

Türk rock ve Anadolu rock müziğinin Türkiye'deki öncü isimlerinden biri olan Erkin Koray hayatını kaybetti. Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Erkin Koray'ın ölüm nedeni de merak edildi. Erkin Koray'ın ölüm nedeni yaşlılığa bağlı hastalık ve akciğerindeki sorunlar olarak açıklandı. Peki Erkin Koray'ın son hali nasıldı, Erkin Koray gençliği ve son hali

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Sevince, Çöpçüler, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Arapsaçı gibi unutulmaz şarkılara ses veren hem de söz yazan Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Erkin Koray 82 yaşında öldü. Erkin Koray ölümünün ardından hayatı ile merak konusu oldu. Uzun süredir Toronto'da yaşayan Erkin Koray, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılmıştı ölüm haberi ise akşam saatlerinde geldi. Kızı Damla Koray babasının ölüm haberini duyurdu.

Kızı Damla Koray açıklamıştı

Damla Koray Hürriyet'e bu bilgileri vermişti: “Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı”

Erkin Koray hastalığı neydi?

Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hastaneye kaldırılmıştı. Uzun zamandır Amerika'da yaşayan usta sanatçının akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.

Erkin Koray kimdir?

Mustafa Erkin Koray 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunmaktadır. Sanatçı, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunmuş, birçok türküyü yeniden düzenlemiş ve dinleyiciyle buluşturmuştur.

Özgün çalışmaları, Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rock'a uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok çalışmaya imza atmıştır. 1960'ların sonuna doğru, bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirmiştir.