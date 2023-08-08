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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan genelge! Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan genelge! Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek

Hızlı yükseliş sonrası özellikle düğünlerde fiyatı daha düşük olan gram altınlar tercih ediliyordu. "0,5" gram altın tarih artık oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.

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Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

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