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Meral Akşener'den flaş çağrı: Bir gün bu partinin başından gitsem bile...

Meral Akşener'den flaş çağrı: Bir gün bu partinin başından gitsem bile...

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma ile ilgili dikkat çeken kulis bilgisi paylaştı.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yapacağı konuşmayla ilgili çok konuşulacak bir kulis bilgisini paylaştı.

Yarkadaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmada altıyı masaya sert sözlerle eleştireceğini belirtti.

Yarkadaş, "İYİ Partili kaynaklarımın ifadesine göre en önemlisi 26 Ağustos günü partililere şu çağrıyı yapacak: Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız." ifadelerine yer verdi.

Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben aslında geri dönmeyecektim ancak geri dönmemeye cesaret edemedim"

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı, İYİ Parti’nin isteği üzerine dağıldı. Bu dağılmaya ilişkin hiçbir lider ne olup bittiğini kamuoyuna anlatmadı. Akşener de uzun süre sessizliğini korudu, bölüp pörçük açıklamalar yaptı. Sadece İYİ Parti kurultayında biraz işaretler verdi, kendi partisinin içindeki mevzulara ilişkin sert mesajlar verdi ve uzun süre sessizliğe büründü. Birden bire İYİ Parti’nin içinden ‘yerel seçime kendi adayımızla girelim’ gibi siyasi hedefinin ne olduğunu anlayamadığım sözler gündeme gelmeye başladı. Akşener 15 gün önce milletvekilleri ile basına kapalı bir grup toplantısı yaptı. Orada ilginç bir söz etti ‘Ben aslında geri dönmeyecektim ancak geri dönmemeye cesaret edemedim’ dedi. Akşener’in masadan kalkması Millet İttifakı’na net 5 puan kaybettirdi. Bu seçimin kaybettireni doğrudan Akşener’dir. Hatta AK Parti meclis aritmetiğinde yüzde 30 oy beklerken yüzde 35’e çıktı. Bütün faturanın Kılıçdaroğlu’na kesilmesinin haksızlık odluğunu söylüyorum.

"Akşener adeta masayı tekmeleyecek"

Önümüzdeki günlerde altılı masa olarak bilinen ve yerel seçimde yeniden bir araya gelip ortak çalışma yapması yönünde beklentiyi karşılamayacak ve adeta masayı tekmeleyecek. Bugün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ‘Akşener Türk siyasetinde yeni bir başlangıca imza atacak’ dedi. Bugün bir grup İYİ Partililer ile buluştum. İYİ Partililerin bir kısmı Meral Hanım’ın ve partinin genel merkezinin yerel seçimde CHP ile işbirliği yapmama tavrına anlam veremediklerini, milletvekili toplantısında buna itiraz eden birkaç kişinin susturulmasının da anlamsız olduğunu ifade ettiler.

"İyi Parti'nin her yerde kendi adayı ile seçime gireceğini söyleyecek"

Meral Hanım, 26 Ağustos için sert bir konuşma hazırladı, çerçevesini hemen hemen çizdi. Seçim değerlendirmesini yapacak. CHP’den alınan ve İYİ Parti’nin seçime girme mevzusunu sağlanan 15 milletvekili olayını bir daha tartışmaya açılmamak üzere net bir şekilde ifade edecek. Her yerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ifade edecek.

"Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız"

İYİ Partili kaynaklarımın ifadesine göre en önemlisi 26 Ağustos günü partililere şu çağrıyı yapacak: Eğer ben bir gün bu partinin başından gitsem bile CHP ile hiçbir şekilde ittifak yapmayacaksınız. Bunu ben 4 ayrı kişiyle konuştum.

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