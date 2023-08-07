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ABD'de, iskeleye yanaşma tartışması siyahilerle beyazların kavgasına dönüştü

ABD'de, iskeleye yanaşma tartışması siyahilerle beyazların kavgasına dönüştü

ABD'nin Alabama eyaletinde, iskeleye yanaşma tartışması siyahilerle beyazlar arasında kavgaya dönüştü.

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Kavga, Alabama'daki Montgomery's Riverfront Park'ta bir teknenin park için ayrılan alanı kapatması nedeniyle başladı.

İskeleye yanaşan başka bir feribotta bulunan bir yolcunun çektiği görüntüler, gerilimin yükselişini an be an kayıt altına aldı.

Görüntülerde, liman görevlisi olduğu anlaşılan siyahi, feribotun iskeleye yanaşması için ayrılan bölüme şahsi teknesini yanaştırdığı gerekçesiyle uyarıyor ve teknesini buradan uzaklaştırmasını istiyor.

Tekneden bir kişi, siyahi kişi ile önce tartışıyor, ardından da saldırıya geçiyor.

Kavganın başlamasıyla teknedeki beyazlardan oluşan grup, siyahi kişiyi linç etmeye başlıyor.

Olaya tanıklık edenlerden bazıları siyahi adama yardım edilmesi için bağırdığı duyulan görüntülerde, feribottaki bir kişi, henüz kıyıya yanaşmadan linç edilen siyahi adama yardım için nehre atlıyor ancak karşıya yüzene kadar saldıran grup geri çekiliyor.

Feribot kıyıya yanaşır yanaşmaz, olaya tanıklık eden siyahilerden oluşan bir diğer grup, beyazlardan oluşan gruba saldırıyor.

Daha önce siyahi adamı linç eden aralarında kadınların da bulunduğu grup, saldırıda darbediliyor.

Montgomery Polis Departmanından yapılan açıklamada, olay yerine intikal eden polisin, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, kavgaya yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ABD
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