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Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası kameralar karşısına geçerek fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, ''Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir'' dedi.

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Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Fındık üreticisinin beklediği haber de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"Orta vadeli programımızı hazırlıyoruz"

Fındık alım fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Yardımcımız hükümetimiz için orta vadeli program için bilgi sundu. Orta vadeli programımızı hazırlıyoruz. Eylül ayında kamuoyunda paylaşacağımız orta vadeli programımızın 85 milyon vatandaşımıza rehberlik edeceğine inanıyoruz. 16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi.

Fındık alım fiyatları belli oldu

Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL olarak belirlenmiştir. Alımlarda her bir randıman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kg başına yaklaşık 7 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır."

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