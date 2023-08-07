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Kedilere kezzap ve asit döken kişi tutuklandı

Kedilere kezzap ve asit döken kişi tutuklandı

Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerince Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakalanan şüpheli Murat Ö'nün Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ve "acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklandı.

Ne olmuştu?

İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçilmişti.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine getirmiş, nöbetçi cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması ve şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını vermişti.

Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulanmıştı.

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