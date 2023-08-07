2023 MEBBİS Öğretmen yer değiştirme başvuru ekranı giriş sayfası

MEB kılavuzunda yer alan bilgiye göre başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Atamalar ise ağustos sonunda gerçekleşecek. Peki, MEB yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, MEBBİS başvuru ekranı ve ayrıntılar...

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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığından gelen açıklama ile başvurular 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç 2023 yaz tatili mazerete bağlı atama başvurularına geldi

Başvurular nasıl olacak?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır