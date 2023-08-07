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Erkin Koray'dan gelen haber sevenlerini sarstı: Apar topar hastaneye kaldırıldı

Erkin Koray'dan gelen haber sevenlerini sarstı: Apar topar hastaneye kaldırıldı

KANADA'da yaşayan 82 yaşındaki Erkin Koray, akciğer rahatsızlıkları ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Koray'la kızı ilgileniyor.

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Uzun yıllardır hayatını Kanada'da devam ettiren Rock müziğinin efsane isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Akciğerinin yanı sıra yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 82 yaşındaki Koray'la kızı ilgileniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Toronto'da fenalaşarak tedavi altına alınan usta ismin akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele ettiği ve aynı zamanda yaşlılığa bağlı hastalıkları olduğu öğrenildi.

Hastanedeki tedavisine devam edilen Erkin Koray'ı kızı Damla bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Sevenlerine içini dökmüştü

Geçtiğimiz ay takipçilerine bir mektup yazan Erkin Koray, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla'ya, Kanada "Weagle Records" firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki 'Niye sen kendin çıkarmıyorsun?' diyeceksiniz… Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya 'Sen devam et' dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: "A" desem, annen diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten… Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…"

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