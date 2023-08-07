Konya'da cenazeden dönüş yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var

KONYA'da cenazeden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, tali yoldan çevre yoluna çıktığı sırada kamyon ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralılar sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi Konya-Afyon Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaltı Mahallesindeki bir yakınlarının cenazesinden dönen Tahir Özkürkçigil idaresindeki 18 KY 424 plakalı otomobil, tali yoldan Konya-Afyon Karayoluna çıktığı sırada Konya’dan Ladik istikametine seyir halinde olan Recep A. idaresindeki 42 APD 412 kamyon ile çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, 45 dakikalık çalışmanın sonunda bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobil sürücüsü Tahir Özkürkçigil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Fehmi Y., Tefik K. ve Bora Ö. sağlık ekiplerin ilk müdahalesin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Fehmi Y. ve Tevik K.’nın hayatı tehlikesin olduğu öğrenildi. Tahir Özkürkçigil'in cansız bedeni ise Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrolü şekilde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı