Silo ne demek, silo patlaması neden olur? Toz patlaması neden olur?

Kocaeli'de TMO silosunda patlama oldu. Bu patlama sonrasında birçok vatandaş silo ne demek sorusuna yanıt aradı. Tanecik tozlar hareket ederken statik enerji oluşturlarlar, bu tozlar patlar kısa bir zaman içimde olay yanma olayına dönüşür. Küçük bir patlama olur, sonra daha geniş bir patlama olur. Şeker fabrikaları un değirmenleri de olabilir. Bu olaya toz patlaması da deniyor

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Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda patlama oldu. Patlama körfezin karşı tarafında yer alan Gölcük'ten hissedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 4 kişinin yaralandığını sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Silo nedir?

Silo toptan malzemelerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı bir yapıdır ve işletmenin büyüklüğüne göre inşa edilir. Bu sayede birçok tahıllar ekşitilerek saklanır. Ekşitme sayesinde tahıllar bozulmadan uzun süre saklanabilir. Silo, özel usullere göre yapılmış, silindir biçiminde yüksek bir yapıdan ibarettir. Buğday, mısır gibi bakliyatların saklanmasında büyük önem taşıyan çelik silolar dar alanda binlerce tonluk ürünün uzun süre bozulmadan korunmasını sağlıyor. Çelik silolarda mamuller bir yıl boyunca tarladan yeni hasat edilmiş gibi muhafaza edilebiliyor. 300-350 metrekarelik bir siloda 6 bin tonluk ürün rahatça stoklanabilirken ürünün bayatlamasının ve kanserojen madde içermesinin de önüne geçiliyor. Yağmurda ıslanmaktan, sıcakta ısınmaktan ve bitlenmekten uzak ortamda korunan ürünler aylar sonra ilk günkü tazeliğiyle tüketiciye sunulabiliyor.

Silo sistemleri nasıl çalışır?

Silo tahıl, kalsit, talaş vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde inşa edilen ekipmanlardır. Silolarda saklanan ürünler, yağmurda ıslanmaktan, sıcakta ısınmaktan uzak, gerektiği gibi havalandırılan, nemin kontrol altında olduğu sistemdir.

Silo çeşitleri nelerdir?

Silo Çeşitleri

Yığın Silolar.

Kule Tipi Silolar.

Bank tipi Silolar.

Duvarları Hareketli Silolar.

Vakum Silolar.

Plastik Sosis Silolar.

Büyük Balyalar.