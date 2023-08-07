BIST 7.474
DOLAR 27,00
EURO 29,72
ALTIN 1.683,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sarıyer'de kalaşnikoflu kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı

Sarıyer'de kalaşnikoflu kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı

SARIYER Bahçeköy Orman Yolu’nda motosikletle seyreden 2 kişiye, pusu kurularak kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde 14 kalaşnikof kovanı ve tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Abone ol

Olay, saat 03.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre orman yolunda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana’nın önü, mesire alanı önünde pusu kurulan saldırganlar tarafından kesildi.

Motosikletli iki kişiye, kalaşnikoflu şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şahısları kurşun yağmuruna tutan saldırganlar ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırının ardından motosiklet üstündeki Ateş ile Zana, yere yığılırken, motosiklet ise yol kenarına savruldu.

Kalaşnikof ile pusu kurup öldürdüler

Olayın ardından mesire alanındaki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmada saldırıya uğrayan 2 şahsın beyaz bir minibüs ile hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı. Devam eden çalışmalarda ise yol kenarında çalışır halde motosiklet gören polis ekipleri, yol kenarında ise 14 adet kalaşnikof kovanı ile tabanca ele geçirdi.

Yoldan geçen minibüsle hastaneye götürüldüler

Maslak’taki özel bir hastaneye götürüldüğü tespit edilen Ateş ve Zana’nın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca olayla ilgili Burak E.’nin de olayda elinden yaralandığı belirlendi. Saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri, hayatını kaybedenlerin getirildiği minibüste ve olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Hastane önünde yakalanan 2 şahıstan silah çıktı

Öte yandan olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, hastane önünde yaptığı denetimde şüphe üzerine bir araca durdurdu. İçindeki Mesut A.‘nın üst aramasını yapan polis, ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ayrıca hastaneden çıkan bir şahıstan şüphelenen polis, park halindeki araçtan silah alan Burhan Ü.’nün de üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Hilmi Türkmen kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Yerel seçimler için AK Parti'nin adayı mı olacak?
Hilmi Türkmen kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Yerel seçimler için AK Parti'nin adayı mı olacak?
Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda çok şiddetli patlama oldu kent genelinde hissedildi
Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda çok şiddetli patlama oldu kent genelinde hissedildi
Gaziantep'te çobanlık yapan 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Gaziantep'te çobanlık yapan 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Fenerbahçe, genç basketbolcu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu kadrosuna kattı
Fenerbahçe, genç basketbolcu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu kadrosuna kattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor Ankara, İstanbul, İzmir'de son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor Ankara, İstanbul, İzmir'de son durum...
Kiralık ev ilanları değişiyor ev sahiplerinin favori kriteri
Kiralık ev ilanları değişiyor ev sahiplerinin favori kriteri
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için yeni açıklama geldi!
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için yeni açıklama geldi!
MEB yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu nasıl, nereden yapılır?
MEB yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvurusu nasıl, nereden yapılır?
Misafirliğe gittikleri ev sonu oldu! Ankara'da korkunç olay
Misafirliğe gittikleri ev sonu oldu! Ankara'da korkunç olay
Ev sahibinden imzalı kira kontratı beklerlerken, haciz şoku yaşadılar
Ev sahibinden imzalı kira kontratı beklerlerken, haciz şoku yaşadılar
Yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci, nakille merkezi yerleştirmeden bir okula geçebilir mi?
Yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci, nakille merkezi yerleştirmeden bir okula geçebilir mi?
Adil Karaismailoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Adil Karaismailoğlu eşi Nilüfer Karaismaioğlu kimdir?
Adil Karaismailoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Adil Karaismailoğlu eşi Nilüfer Karaismaioğlu kimdir?