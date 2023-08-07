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Fenerbahçe, genç basketbolcu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, genç basketbolcu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu kadrosuna kattı

 Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki basketbolcu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu renklerine bağladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak İspanya'da UCAM Murcia kadrosunda yer alan ve alt yaş gruplarında da milli takımın formasını terleten 2.03 metre boyunda forvet Yiğit Hamza ile sözleşme imzalandı.

Yiğit Hamza Mestoğlu, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Koleji DS Energy'nin yanı sıra çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda da yer alacak.


Açıklamada, Yiğit Hamza'nın ülke basketbolunun forvet pozisyonundaki en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edildiği belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve sporcumuza hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

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