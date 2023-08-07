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Yamaç paraşütünde Babadağ'dan 7 ayda 102 bin uçuş gerçekleşti

Yamaç paraşütünde Babadağ'dan 7 ayda 102 bin uçuş gerçekleşti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da 2023 yılı ilk 7 ayında gerçekleştirilen uçuş sayısı geçen yıla oranla yüzde 25 artış göstererek 102 bin 53’e ulaştı.

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Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ bu yıl da uçuş rekoruna koşuyor. Fethiye’nin önemli turizm alternatiflerinden olan yamaç paraşütü bu yıl da uçuş rekoru yaşatacak. 2022 yılı ilk 7 ayda 82 bin 60 uçuş yapılan Babadağ’dan 2023 yılı ilk 7 ayı sonunda toplam 102 bin 53 uçuş sayısına ulaşıldı. 71 bin 198’i tandem (ikili); 30 bin 855’i Single (tekli) olmak üzere 102 bin 53 uçuş gerçekleşirken bir önceki yılın ilk 7 aylık dönem sonuna göre yüzde 25’lik artış gerçekleştirildiği bildirildi.

Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçanların ülkelere göre dağılımında ise Türkler ilk sırada yer aldı. 28 bin 748 uçuş yapan Türkiye’yi; 14 bin 160 uçuş ile İngiltere; 10 bin 356 uçuş ile Rusya; 7 bin 288 uçuş ile Çin; bin 284 uçuş ile Ukrayna; bin 57 uçuş ile Güney Kore ve bin 7 uçuş ile Pakistan uyruklu vatandaşlar izledi.

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