Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kamp kadrosu belli oldu Wilfried Zaha...

Galatasaray'ın yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçının kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Wilfried Zaha kadroda yer almadı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha kadroda yer almadı.

Takıma yeni katılan Mauro Icardi ile sakatlığını atlatan Lucas Torreira ise Slovenya kafilesine dahil edildi.

Başkent Ljubljana'ya götürülen kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

​​​​​​​Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban.