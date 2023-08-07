Serhat Oğuz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Serhat Oğuz kimdir hangi partiden, görevi ne?

Türkiye 2024 yılının mart ayında yerel seçimlere gidecek. Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı yeniden almak içim kolları sıvadı, adaylar kim olacak merak ediliyor. AK Parti kulislerinde adaylık için adı geçen isimlerden biri de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin Belediye Başkanı olan Serhat Oğuz oldu. Bu gelişmeden sonra Serhat Oğuz'un hayatı merak edildi. Peki kimdir Serhat Oğuz aslen nereli, yaşı kaç?

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2024 yılının mart ayında vatandaş yerel seçimler için oyunu kullanacak. AK Parti ise yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı almak için yeniden kolları sıvadı, hazırlıklara başladı. Peki AK Parti İstanbul ve Ankara Belediye Başkan adayları kim olacak? Kulislerden adı sızan isimlerden biri de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinin Belediye Başkanı olan Serhat Oğuz oldu. Aslen Ankara Kahramankazan doğumlu olan Serhat Oğuz 1976 doğumlu. Babası Kahramankazan'ın Yayalar, annesi de Yakup derviş köyündendir. Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü bitirmiştir.

Serhat Oğuz kimdir?

1976 yılında Ankara-Kahramankazan'da dünyaya geldi. Babası Kahramankazan'ın Yayalar, annesi de Yakup derviş köyündendir. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü 1998 yılında bitirdi. Üniversite hayatında 3 yıl Milli Gençlik Vakfı Kırşehir Öğrenci Başkanlığı görevini yürüttü. 1998'de Hatay'a Öğretmeni olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı. 1999 yılından beri, Kahramankazan'da görev yapmaktadır.

Askerliğini, 2002-2003 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığında Yedek Subay olarak tamamladı. Askerlik dönüşü, Kahramankazan'daki pek çok okulda görev yaptı. 2013-2014 yılları arasında da Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görevlendirildi. 2014'te Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesine Okul Müdürü olarak atandı. 2016'dan beri Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmakta iken 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AkParti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı olabilmek için görevinden ayrıldı.

2005 yılında Eğitim-Bir Sen Kahramankazan teşkilatını kurdu ve İlçe Başkanı olarak aralıksız 7 sene görev yaptı. Akabinde, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, bir grup öğretmen, din görevlisi, esnaf, memur ve yöneticiyle birlikte İlim Yayma Cemiyetinin Kahramankazan Şubesini kurdu, 16 Ocak 2017 tarihine kadar da Kurucu Şube Başkanı olarak görev yaptı. Halen yönetim kurulu üyesidir.

Kahramankazan'da "Sesli Düşünme Platformu" adıyla bir Sivil Toplum örgütlenmesine öncülük etti. Bu platformun farklı zamanlarda düzenlediği 3 ayrı forumda;

1-Kazan'da Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri

2-Şehirleşme ve Kazan

3- Kazan'da Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi

konularında Kazan halkına yönelik sunumlar yaptı. 2001, 2002 yıllarında bir grup arkadaşıyla birlikte "Kazan Kent" adıyla yerel bir gazete çıkardılar.

Gerek Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dergilerinin gerekse Kahramankazan Belediyesi tarafından bastırılan bazı eserlerin hazırlanmasında görev aldı.En son, "Kazanlı Şehitlerimiz ve Gazilerimiz (1877-2012)"adlı kitabı yayıma hazır hale getirdi. Ayrıca bir komisyon marifetiyle Milli Eğitim Sisteminin Çözümünde Okul Odaklı Eğitim kitabını hazırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü döneminde hayata geçirdiği projelerden dolayı dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından"Eğitimde Yenilikçiler" ödülüne layık görüldü.

Çeşitli dergilerde, yerel ve ulusa lhaber-kültür sitelerinde şiirler ve köşe yazıları yazmaya devam etmektedir. En son SEBİLÜRREŞAD'ın Ekim-Kasım 2018 sayılarında, "Okul Odaklı Eğitim" yazısı dizisi yayımlandı. 2013 yılında Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve 9600 şiirin katıldığı yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu, dönemin Kültür Bakanı Sayın Ömer Çelik tarafından plaket ve takdir belgesi ile ödüllendirildi.

Türkiye genelinde, "Mesleğinde Fark Yaratan"204 öğretmenden biri seçilerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım 2014'teki resepsiyonuna davete edildi.

Anasınıfı Öğretmeni Nergiz Oğuz ile evlidir. Mehmet Akif, Fatih Bayram ve Ömer Faruk isimli üç evladı vardır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilmiştir.