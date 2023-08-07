BIST 7.481
DOLAR 27,00
EURO 29,66
ALTIN 1.678,59
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Klaksvik - Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Abone ol

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre Galatasaray, Olimpija Ljubljana (Slovenya) ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi durumunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 22-23 Ağustos, rövanşları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu: Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray

Lig yolu:

Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)

Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - ​​​​​​​Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)

Öte yandan Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

Galatasaray, Ljubljana engelini aşamazsa...

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kedilere asit dökerek zarar vermişti! O caninin cezası belli oldu...
Kedilere asit dökerek zarar vermişti! O caninin cezası belli oldu...
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Piyasalarda fiyat istikrarı için çalışıyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Piyasalarda fiyat istikrarı için çalışıyoruz
İstanbul Pendik Limanı'nda 43 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi!
İstanbul Pendik Limanı'nda 43 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda! Bakanlık ve İBB anlaştı iddiası
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda! Bakanlık ve İBB anlaştı iddiası
Murat Ercan kimdir, aslen nereli? AK Parti'nin Ankara adayı olacak deniyor
Murat Ercan kimdir, aslen nereli? AK Parti'nin Ankara adayı olacak deniyor
İngiltere'de salgın paniği: 'Eris' tüm ülkeye yayıldı!
İngiltere'de salgın paniği: 'Eris' tüm ülkeye yayıldı!
Tam 26 adet! Hepsi 40 yaşındaki kadının rahminden çıktı
Tam 26 adet! Hepsi 40 yaşındaki kadının rahminden çıktı
Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı!
Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı!
Altın ithalatına "kota uygulaması" geliyor
Altın ithalatına "kota uygulaması" geliyor
Arpa ve buğdayları satmaya giderken traktörün altında can verdi
Arpa ve buğdayları satmaya giderken traktörün altında can verdi
Lise yerel yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?
Lise yerel yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?
VakıfBank Fullstack Bootcamp 2023'e başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek!
VakıfBank Fullstack Bootcamp 2023'e başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek!