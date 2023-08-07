BIST 7.481
DOLAR 27,00
EURO 29,66
ALTIN 1.678,59
HABER /  DÜNYA

İngiltere'de salgın paniği: 'Eris' tüm ülkeye yayıldı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere'de salgın paniği: 'Eris' tüm ülkeye yayıldı!

İNGİLTERE'de, Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu.

Abone ol

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor.

Eris, yüzde 39,4'le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus'tan sonra İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.

İngiltere'de Kovid-19 enfeksiyonlarına ve aşılama oranlarına ilişkin rakamları tahmin eden Zoe Kovid-19 Sempton Çalışmasına göre, 4 Temmuz'da 606 bin 656 olan tahmini vaka sayısı, 200 bin artarak 27 Temmuz'da 785 bin 980'e yükseldi.

Kapalı alanlardaki etkileşim ve bağışıklığın azalması artışa neden olabilir

Uzmanlar, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışın, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin 21 Temmuz'da vizyona girmesinin ardından milyonlarca kişinin sinemaya akın etmesiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

İnsanların kapalı ve yetersiz havalandırılan alanlarda, yakın mesafede bir araya gelmesinin, bulaşma oranlarını artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Kovid-19 aşılarının üzerinden belirli bir süre geçmesinin de vakalardaki artışa neden olabileceği belirtiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Genç kadın kendini buz gibi suyun içinde buldu! Tepki gösterdiler: Ne işin vardı kızım orada
Foto Galeri Genç kadın kendini buz gibi suyun içinde buldu! Tepki gösterdiler: Ne işin vardı kızım orada Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tam 26 adet! Hepsi 40 yaşındaki kadının rahminden çıktı
Tam 26 adet! Hepsi 40 yaşındaki kadının rahminden çıktı
Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı!
Galatasaray, Süleyman Luş ile yollarını ayırdı!
Altın ithalatına "kota uygulaması" geliyor
Altın ithalatına "kota uygulaması" geliyor
Arpa ve buğdayları satmaya giderken traktörün altında can verdi
Arpa ve buğdayları satmaya giderken traktörün altında can verdi
Lise yerel yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?
Lise yerel yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?
VakıfBank Fullstack Bootcamp 2023'e başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek!
VakıfBank Fullstack Bootcamp 2023'e başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek!
İsrail yılbaşından beri 40 Filistinli çocuğu öldürdü!
İsrail yılbaşından beri 40 Filistinli çocuğu öldürdü!
Hindistan’da muhalefet lideri Rahul Gandi'nin milletvekilliği iade edildi!
Hindistan’da muhalefet lideri Rahul Gandi'nin milletvekilliği iade edildi!
Mustafa Sarıgül'den İstanbul'a aday gösterileceği iddiasıyla ilgili açıklama
Mustafa Sarıgül'den İstanbul'a aday gösterileceği iddiasıyla ilgili açıklama
Erzincan'da 100 ton saman bulunan depo yandı!
Erzincan'da 100 ton saman bulunan depo yandı!
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü!
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü!
Red Bull Dance Your Style Türkiye’de kazanan Volkan Arıcı oldu
Red Bull Dance Your Style Türkiye’de kazanan Volkan Arıcı oldu