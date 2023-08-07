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Mustafa Sarıgül'den İstanbul'a aday gösterileceği iddiasıyla ilgili açıklama

Mustafa Sarıgül'den İstanbul'a aday gösterileceği iddiasıyla ilgili açıklama

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği iddiasını yalanladı. Sarıgül, “Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan’ın aklında böyle bir düşünce var” dedi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, dün İstanbul’da Eyüpsultan ilçesi için Emir Sarıgül’ün, Şişli için de Aylin Kotil'in isminin konuşulduğunu belirttiği yazısında, Mustafa Sarıgül’ün İBB’ye aday gösterileceği iddiasına da yer verdi.

Altaylı, “Ancak bu iki isim eğer doğru ise bir başka şeye işaret ediyor. Mustafa Sarıgül’ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağına” görüşünü ifade etmişti.

Sarıgül iddiaları yalanladı

Altaylı, bugünkü yazısında Sarıgül’ün kendisini arayarak şunları kaydettiğini aktardı:

“Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan’ın aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek.”

“Ben vefalı adamımdır”

Öte yandan Sarıgül, Kılıçdaroğlu’nun liderliği ile ilgili tartışmaları ve partideki değişim arayışı konusunda da şu görüşleri ifade etti:

“Bilirsin ben vefalı adamımdır. Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey’in yanındayım. Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan’a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu.”

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