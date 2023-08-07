Ali Erbaş ‘Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir' dedi mi? Açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından, “Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir” şeklinde bir açıklamasının olduğunun gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Erbaş’ın, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de “Günaydın" kelimesini kullandığını belirttiği hatırlatıldı.