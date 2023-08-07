FETÖ'de MÖZ grubu Gülen'in yeğenlerini ihbar etti Fetullah Gülen ABD'den ayrılmaya hazırlanıyor iddiası

Nedim Şener FETÖ'ed güç savaşlarının yaşandığını belirterek Mustafa Özcan Grubu'nun (MÖZ) Gülen'in Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yakalanan Gülen'in yeğenlerini ihbar ettiğini yazdı. Şener ayrıca "Fetullah Gülen “hayati tehlike altında” olduğunu düşünerek başka bir ülkeye gitme hazırlıklarını tamamladı" iddiasına yer verdi.

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Cumhur ittifakının seçilmesiyle tüm planları bozulan FETÖ, darbe üstüne darbe yiyor. Haziran ayında Gülen'in yeğenlerinin yakalanmasının arka planında FETÖ'deki güç savaşlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin yazı kaleme alan Nedim Şener, Gülen'in sağlığının kötüleşmeye başlamasıyla birlikte 4 grup arasında liderlik savaşı yaşandığını yazdı.

ABD'den ayrılmaya hazırlanıyor

Liderlik savaşına giren tarafları “Gelenekçiler”, “Yenilikçiler”, “MÖZ-Mustafa Özcan Grubu” ve “Barbaros Kocakurt Grubu” olarak paylaşan Şener, yazısında Gülen'nin akibeti ve FETÖ'de yaşanan son gelişmeleri böyle aktardı:

"BİR süre önce Pensilvanya’da yaşadığı çiftlikte zehirlenen Gülen’in kontrolü sağlamakta zorlanması nedeniyle “hayati tehlike altında” olduğunu düşünerek başka bir ülkeye gitme hazırlıklarını tamamladığı bildiriliyor.

Örgüt içi çatışma nedeniyle hayati tehlike yaşayan Gülen’in kısa süre içinde yurtdışına gitmesi sürpriz olmayacak. 2017’den beri aranan FETÖ elebaşı Gülen’in yeğenlerinin yakalanmasının arkasında örgüt içi bölünme ve hesaplaşmanın olduğu ortaya çıktı. Gülen’in yeğenlerini, Gülen’in ölümü sonrası örgüt lideri olması beklenen Mustafa Özcan grubuna yakın isimlerin ihbar ettiği öğrenildi.

İhbarla yakalanan yeğenler

Yakalananlardan birisi, Kaynak Holding A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık A.Ş. editörlerinden ve Gülen’in abisi Kutbettin Gülen’in kızı Asiye Gülen ile 2017 yılından itibaren imam nikâhlı eşi Mustafa Çamyar 22 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Esenyurt ilçesinde örgüte ait gaybubet evinde yakalandı. Asiye Gülen ile imam nikâhlı eşinin 1 Haziran 2023 günü Pensilvanya’da firari olan FETÖ elebaşı Gülen ile görüntülü görüşme yaptıktan 20 gün sonra yakalanması dikkat çekti.

Asiye Gülen yıllardır sır gibi saklanan gaybubet evinde yakalandığında, 1 adet F serisi ABD doları ve 16.710 USD nakit döviz ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Elde edilen dijital materyallerde yapılan incelemede, telefon rehberlerinde ABD menşeli numaraların kayıtlı olduğu, görüntülü görüşmelerin yapıldığı, 01 Haziran 2023 tarihli örgüt lideri Fetullah Gülen’le görüşmeyi içeren ses kayıtları bulundu. Bundan kısa süre sonra, 14 Temmuz 2023 günü FETÖ’nün gaybubet evlerine yönelik İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen’in oğlu Selman Gülen, eşi Nur Gülen ile eşinin annesi Mine Öztürk ve babası Bekir Öztürk yakalandı. Kaçamayan örgüt üyeleri ise Türkiye’den olup biteni seyrediyor...

Nedim Şener'in yazısının tamamı