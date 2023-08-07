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Zonguldak'ta taksi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı!

Zonguldak'ta taksi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı!

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

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Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda kavşaktan dönmeye çalışan Atılgan D. (21) idaresindeki 67 ED 030 plakalı otomobil, Dursun E. (20) yönetimindeki 67 T 5053 plakalı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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