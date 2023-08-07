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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oluyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek. Dört temsilcimizin de 3. eleme turlarını geçmesi halindeki muhtemel rakipleri belli olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Yolu’ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00’te başlayacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00’teki çekilişle belli olacak.

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri

Slovan Bratislava / Maccabi Haifa galibi
Molde / Klaksvik galibi
Rakow / Aris Limassol galibi
Antwerp

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor’un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00’te çekilecek.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri

Twente (Hollanda) – Riga (Letonya)
Legia (Polonya) – Austria Wien (Avusturya)
Sepsi (Romanya) – Aktobe (Kazakistan)
H. Beer Sheva (İsrail) – Levski (Bulgaristan)

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos’ta oynanacak.

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri

Lille (Fransa)
Gent (Belçika) – Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
Viktoria Plzen (Çekya) – Gzira United (Malta)

Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri

Slavia Prag (Çekya) – Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)
AZ Alkmaar (Hollanda) – Santa Coloma (Andorra)
Olympiakos (Yunanistan) – Genk (Belçika) (Kaybeden)
Aston Villa (İngiltere) 

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