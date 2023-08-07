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Avukattan hostese ölüm tehdidi! Dilek feneri başına bela oldu

Avukattan hostese ölüm tehdidi! Dilek feneri başına bela oldu

Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. Genç hostes, komşusu yüzünden kabusu yaşadı… Hostes Yağmur K., arkadaşlarıyla evinin balkonunda doğum gününü kutlamak için dilek feneri yaktı. Rüzgarın ters esmesiyle fener alt kattaki komşusunun bahçesine düşünce ortalık karıştı… Ev sahibi Sabit İ., Yağmur K'ya tehditler yağdırdı. "Sizi öldürürüm" sözleri üzerine genç kadın soluğu karakolda aldı. Avukat hakkında dava açıldı.

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İstanbul'da Beyoğlu'nda yaşayan Yağmur K., özel bir hava yolu şirketinde hostesti. Geçtiğimiz yıl 5 Ekim günü doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi.

Yağmur K., arkadaşları ile özel gün için dilek feneri uçurmaya karar verdi. Dilekler tutulup, fenerler yakıldı ve dilek fenerleri gökyüzüne gönderildi.

Ancak tam bu sırada rüzgarın azizliğine uğrayan fenerlerden biri, binanın bahçesine indi…

Sabah'ın haberine göre, arkadaşlarıyla komşusuna giderek durumu anlatan Yağmur K., fenerin yangın çıkarmasını önledi. Ancak bu kez ev sahibinin öfkesine maruz kaldı, ölümle tehdit edildi.

İddiaya göre duruma çok sinirlenen ev sahibi avukat Sabit İ., genç kadın ile arkadaşlarını "Sizi öldürürüm. Ben avukatım bunu yanınıza bırakmayacağım" diyerek tehdit etti.

Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri çağırıldı taraflar karakola gitti. İfadeleri alınan ev sahibi Sabit i. ve yağmur K. birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılıkça başlatılan soruşturma sonunda avukat Sabit İ. hakkında hakaret ve tehdit suçundan dava açıldı. Yargılama sürüyor.

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