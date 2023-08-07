Fatih Selek'ten sarsıcı Süleyman Özışık yazısı: Ağır bir bedel ödeyerek sınavı geçti

Gazeteci Süleyman Özışık'ın ölümünü kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, "O ağır bir bedel ödeyerek sınavı geçti ama onu ademe mahkum edenler sınavı kaybetti" dedi.

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Bir süredir kanser tedavisi gören Süleyman Özışık, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 52 yaşında hayata gözlerini yuman Özışık'ın ölümü meslektaşlarını derinden sarstı.

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, bir dönem beraber çalıştığı Süleyman Özışık'la ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Sınavı geçtin Süleyman Abi" başlıklı yazı kaleme alan Selek, Özışık için "Kıvrak bir kalemi vardı. Çok iyi okunurdu yazıları" ifadelerini kullandı.

"Doğruya doğru eğriye eğri" dedi

"İnandıklarından taviz vermedi 'doğruya doğru eğriye eğri' dedi" diyen Selek, makam sahiplerine dost ikazında bulunduğunu hatırlattı.

Gam bünyesini perişan etti

Hiç ilgisi olmadığı kavganın ortasında Özışık'ın kendisini bulduğunu yazan Selek, "Ama gam bünyesini perişan etti. Kansere yakalandı. Daha 52 yaşında aramızdan ayrıldı" ifadelerine yer verdi.

"Onu ademe mahkum edenler sınavı kaybetti"