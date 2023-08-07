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O cani yakalandı suçunu kabul etti! Pierre Loti Tepesi'ne çıkılan merdivenlerde...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
O cani yakalandı suçunu kabul etti! Pierre Loti Tepesi'ne çıkılan merdivenlerde...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kedilere kezzap dökerek zarar vermeye çalışan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin suçunu kabul ettiği öğrenildi.

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Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pierre Loti Tepesi'ne çıkılan merdivenlerde kedilere kezzap döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri elinde kezzap olduğu iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit etti. 3 kediyi kimyasal sıvıyla yaralayan M.Ö. isimli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltın alındı.

Suçunu kabul etti

M.Ö.'nün suçunu kabul ettiği, beslediği tavşan ve civcivleri yedikleri için kedilere zarar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin gösterdiği yerdeki kimyasal maddelere el koyarken, olayla ilgili incelemeye devam edildiği ifade edildi.

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