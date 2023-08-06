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CHP kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı hayatını kaybetti

CHP Etimesgut İlçe Başkanlığının olağan kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı Faruk Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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CHP Etimesgut İlçe Başkanlığının olağan kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı Faruk Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile yarışan Özdemir kalp krizi geçirdi.

Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.

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