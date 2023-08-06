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Gençlerin kavgasında silahlar konuştu! Pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu

Gençlerin kavgasında silahlar konuştu! Pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu

Çorum'da bilinmeyen bir nedenle kavga eden gençlerin arasında bir kişi pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu.

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Olay, Tarakçı 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazartesi Pazarı içerisinde T.Ş. (17) ile F.E. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine F.E. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile T.Ş.'nin bacaklarına ateş açarak olay yerinden otomobil ile uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı T.Ş. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaparken, silahla yaralama olayını gerçekleştiren F.E. hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

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