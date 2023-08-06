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Hakimiyetini kaybeden araç tarlaya uçtu, hurdaya döndü! İki kişi ağır yaralandı

Hakimiyetini kaybeden araç tarlaya uçtu, hurdaya döndü! İki kişi ağır yaralandı

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç tarlaya uçtu, takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli İlçesi Kalın köyünde meydana geldi. E.T.D. (19) sevk ve idaresindeki 06 AC 0534 plakalı Hyundai marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile buğday tarlasına uçtu.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen araçta bulunan sürücü ve F.D.(18) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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