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Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya etabında zafer Evans'ın!

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya etabında zafer Evans'ın!

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya'da düzenlenen 9. ayağını, Toyota Gazoo takımının Büyük Britanyalı pilotu Elfyn Evans kazandı.

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Jyvaskyla kentinde yapılan ve 22 etaptan oluşan mücadeleyi 2 saat 33 dakika 11.3 saniyede tamamlayan Evans, sezonun 2'nci, kariyerinin 7. WRC birinciliğine ulaştı.

Liderin 39.1 saniye arkasındaki Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) 2'nci, takım arkadaşı Evans'ın 1 dakika 36.7 saniye gerisindeki Takamoto Katsuta ise 3. sırayı aldı.

Son şampiyon Kalle Rovanpera (Toyota Gazoo), cuma günü yaşadığı kaza yüzünden ülkesindeki ralliden puansız ayrıldı.

Rovanpera, 170 puanda kalsa da pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 145 puanla Evans ve 134 puanla Neuville takip etti.

WRC'nin 10. ayağı, 7-10 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek.

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