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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı konuları neler?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı konuları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinenin tahıl koridoru anlaşması sorunu ve toplu sözleşme gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

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Kabine toplantısının tarihi, Türkiye gündemi ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinenin tahıl koridoru anlaşması sorunu ve toplu sözleşme gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde kabine toplantıları iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılıyor. Beştepe’de toplanan bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye’nin önemli konularını görüşüyorlar.

Kabine toplantısı ne zaman?

Son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin 7 Ağustos tarihinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek. Memurları ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin de kabinede görüşülmesi bekleniyor.

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