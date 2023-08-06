AK Parti Ankara ve İstanbul adayları! 8 adayın ismi konuşuluyor Sinan Burhan paylaştı

Yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları arasında ismi geçenleri AK Parti teşkilatlarını yakından tanıyan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan, Yeni Akit'teki yazısında paylaştı.

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Seçimler yaklaştıkça heyecan artıyor. AK Parti’nin Ankara ve İstanbul için belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak ediliyor.

Kulislerde Ankara ve İstanbul için öne çıkan adaylarla ilgili dikkat çeken yazı Yeni Akit yazarı Sinan Burhan'dan geldi. Aynı zamanda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan Burhan, ismi geçen adayları bugünkü yazısında aktardı:

Turgut Altınok

Halkın arasında meclis üyeliği yaptık. Meselelere vakıfız. Şu aralar ismi en çok geçen aday Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok.

Ankara’nın en büyük ilçesinin belediye başkanı olması nedeniyle ismi ön planda duruyor. Belediyecilik tecrübesi olması nedeniyle Ankara’da bilinen bir isim.

Murat Kurum

Yine Ankara’da çokça ismi duyulan bir diğer isim Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Murat Kurum. Anne tarafından Kızılcahamamlı olması bir avantaj sağlıyor. Türkiye’nin en icracı bakanlıklarından birisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunması şansını artırıyor. Devlet tecrübesi olması kendisini şanslı adaylar arasına sokuyor.

Veysel Tiryaki

İsmi bu aralar sıkça geçen bir başka aday ise Altındağ Eski Belediye Başkanı Veysel Tiryaki. Tiryaki 3 dönem Altındağ’da önemli hizmetlerin altına imza attı. Ankara turizm fakiri bir kent. Hamamönü Bölgesini restore ederek turizme kazandırdı. Yine Ulucanlar Cezaevi Müzesini kazandırdı.Şu an Ankara’nın en çok ziyaret edilen müzesi burası. İnsan ve kaynak yönetimini başarılı bir biçimde yaptı. İsmi sıkça geçiyor.

Murat Ercan

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da ismi geçen adaylar arasına girdi. Sessiz ve derinden çalışan bir başkan. Önemli projelere imza attı. Bir başka artısı ise Ankara’da borçsuz tek belediye olması. Belediyeler borç bataklığında yüzerken, borçsuz olmak önemli bir değerdir. Ayrıca Ankara’nın en büyük millet bahçesini yapmış. Yakında hizmete açılacak.

Serhat Oğuz

Boyundan büyük işler yapan bir başka belediye Başkanı Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz. Üç güzel projesini yazmak isterim. Bir kere kendi internetini üreten ve satan bir belediye başkanı. Kazan Bel net internet pazarlıyor ve satıyor. Bu vizyon bir projedir. Yine Kazan Belbeton Şirketini kurarak bölgeye beton satıyor. Belediyeyi kâra geçirmiş. Yine Kazan Belediyesi olarak maden şirketi kurmuş. Bu projeler ciddi bir vizyon istiyor. İsmi büyükşehir belediye başkalığı için geçiyor.

Son olarak Ankara ilçe teşkilatlarının adayından bahsetmek isterim. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ı da teşkilatlar aday göstermek istiyor. Daha önce belediye meclis üyeliği yapmış olması ve il başkanı olması avantaj olarak değerlendiriliyor. Kendisinin Ankaralı olması da bir avantaj deniliyor.

Ankara’da bir bayan belediye başkan adayı da çıkabilir. Bu bağlamda Ankara Milletvekili olan Julide Sarıeroğlu ve Kadın Kolları Eski Başkanı Lütfiye Selva Çam da gündemde olan diğer isimler.

Tevfik Göksu

Gelelim İstanbul adaylarına..

İstanbul’da ismi en çok konuşulan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. 3 dönemdir İstanbul’un en büyük ilçelerinden birisi olan Esenleri yönetiyor. Aynı zamanda AK Parti İstanbul Belediye Meclisi Grup Başkanvekili. Etkili muhalefeti ile biliniyor. İstanbul İl Teşkilatı ile uyumlu olması önemli bir avantaj. Ekrem İmamoğlu da aday olduğu zaman bir ilçe belediye başkanıydı.

Fahrettin Koca

Yine İstanbul için öne çıkan bir diğer isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca… Sağlık Bakanlığında güzel hizmetler yapan Koca’nın ismi bu aralar sıkça dillendiriliyor. Devlet tecrübesi olan Koca’nın ismi de ön planda.

Adil Karasmailoğlu

Yine ismi İstanbul için geçen bir başka isim Ulaştırma Eski Bakanı Adil Karaismailoğlu. Trabzonlu olması Karadeniz oylarını almak bakımından avantaj olarak görülüyor. Bakanlığı döneminde güler yüzlü hizmeti, şantiyeci yapısı, çalışkanlığı bir avantaj olarak öne sürülüyor.

Murat Kurum

Yine Çevre Şehircilik Eski Bakanı Murat Kurum’un ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Bekleyelim görelim.