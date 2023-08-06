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Pandemi cezası iade başvurusu nereye yapılır, ne zaman iade edilecek?

Pandemi cezası iade başvurusu nereye yapılır, ne zaman iade edilecek?

Pandemi cezalarının iadesi süreci başladı. Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pandemi döneminde maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesilen para cezalarını vatandaşlar geri alabilecek. Peki, Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır, ne zaman iade edilecek?

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Pandemi cezaları iade başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

Bu bağlamda vatandaşlar maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesilen para cezalarını geri alabilecek. Peki, pandemi ceza iadesi nasıl alınır? Maske ve sokağa çıkma yasağı cezası nasıl geri alınır? İşte, Covid-19 cezaları iade süreci…

Pandemi cezaları iade ediliyor

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ne zaman iade edilecek?

Torba yasa kapsamında görüşülen konulardan birisi de Pandemi cezaları oldu. 14 Temmuz'a kadar mecliste görüşülüp kabul edilmesi beklenen torba yasada, COVID-19 salgını sırasında alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadar geçen sürede kesilen cezalar iade edilecek.

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