2023-2024 GSB KYK yurt başvuru tarihleri, ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için geri sayım başladı. Her eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme gelen KYK yurt başvurularının bu yıl hangi tarihlerde yapılacağını merak eden öğrenciler tarih araştırmalarına devam ediyor. İşte ayrıntılar.

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KYK yurt başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2023 YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte, binlerce öğrenci gitmek istedikleri üniversiteler için tercihlerini yapıyor. Oturdukları şehirlerin dışındaki üniversitelerden tercih yapan öğrenciler ise KYK yurt başvurularını beklemeye başladı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

KYK yurtlarında kimler ücretsiz barınır?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.