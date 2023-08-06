Ömer Çelik'ten Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan PKK yandaşlarına göz yuman İsveç'e tepki
İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonuna tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir." dedi.Abone ol
Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.
Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istedi.
Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tepki göstedirdiği olaya ilişkin bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz." denildi.
"Tutarlı bir politika bekliyoruz"